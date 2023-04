Meijer opgelucht na benauwde zege NEC: ‘We hebben de absolute wil om te winnen getoond’

NEC kon aanvankelijk weinig potten breken in het restant van de zaterdag gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen, doordat het grossierde in balverlies en slordigheden. Toch gingen de bezoekers er vlak voor tijd nog met de volle buit vandoor dankzij een rake strafschop van Jordy Bruijn, die voortkwam uit een sporadisch mooie aanval.

,,Ik ben opgelucht, maar ook gewoon blij”, zei Meijer. ,,Het was van beide kanten heel onrustig en slordig. Er stond toch aardig wat spanning op. In deze fase van het seizoen gaat het niet om goed voetbal, maar om de absolute wil om te winnen. Dat hebben we zeker na rust getoond. We hebben er alles aan gedaan om een goal af te dwingen en daar zijn we voor beloond.”

,,Ik zei in de rust tegen mijn spelers dat er veel ruimte lag om te voetballen, maar als je de bal telkens snel kwijt bent, dat dat lastig wordt. In de tweede helft heeft er maar één team aangevallen en getracht een goal te maken en dat waren wij. Hij viel een paar keer net niet goed met een paar scrimmages. De voorloop op de goal was gewoon prima. Een goede lange bal, waar uiteindelijk een penalty en een rode kaart uitkwam.”

Quote Het enige voordeel is dat je elkaar beter kunt coachen, maar er is geen kloot aan zo Rogier Meijer, Trainer NEC

De wedstrijd werd zonder publiek uitgespeeld als gevolg van de FC Groningen-fan die zaterdag na achttien minuten een beker bier gooide tegen een grensrechter. Het lege stadion had zijn weerslag op het veld, waarop het er gezapig aan toeging en lange tijd in een wandeltempo werd gevoetbald.

,,Het komt in een leeg stadion aan op de intrinsieke motivatie. Het enige voordeel is dat je elkaar beter kunt coachen, maar er is geen kloot aan zo. Het lijkt er zonder publiek op dat er heel weinig beleving in het elftal zit. Vaak als het voetbal slecht is, kan het publiek dat nog wel een beetje verbloemen. Dat zat er vandaag niet in. Des te knapper dat we wel hebben gewonnen.”

NEC steeg door de zege naar de felbegeerde achtste plaats in de eredivisie, die goed is voor het laatste ticket voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De club heeft evenveel punten als RKC Waalwijk en sc Heerenveen, maar een beter doelsaldo. NEC speelt de eerstvolgende wedstrijd tegen sc Heerenveen.

,,Deze zege moet vertrouwen geven. Tegen Emmen verzuimden we om te scoren en daarna hadden we de zeperd tegen Vitesse. Daardoor kwam er meer druk op deze wedstrijd en dan is het extra lekker dat we winnen. We moeten er een mooi seizoensslot van maken. Het heeft geen zin om naar het programma van de concurrentie te kijken. Als we zelf blijven winnen, zijn we er.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.