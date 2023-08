Meijer opgelucht na eerste zege NEC: ‘Het was niet goed, maar wel lekker’

NEC speelde geen overtuigende wedstrijd, maar won desondanks met ruime cijfers. De thuisploeg opende halverwege de score door een doelpunt van Magnus Mattsson en liep na een stroef gedeelte in de slotfase uit naar 3-0 dankzij treffers van opnieuw Mattsson en Rober Gonzalez.

,,Dit is een opluchting, zo eerlijk moet ik zijn”, zei Meijer. ,,Vooral omdat we hier tegenaan hikten. Er gebeurden tijdens de wedstrijd soms onbegrijpelijke dingen, maar dat had denk ik te maken met vertrouwen. Er zat spanning op het elftal. We begonnen goed aan de wedstrijd, kwamen op 1-0 en daarna maakte we keuzes waar we onszelf pijn mee deden. We waren de bal vaak snel kwijt. Na de 2-0 viel er een last van de jongens.”

,,Dit hadden we nodig. We hebben ook wat geluk gehad doordat RKC twee grote kansen miste. Het was niet goed, maar wel lekker. Dat heb ik ook na afloop gezegd in de kleedkamer. Ik ben blij met de zege en trots op hoe de spelers hebben gevochten, want er stond druk op het elftal. Een aantal jongens maken dat voor de eerste keer mee.”

NEC zakte na een aardig eerste kwartier ver terug. Het team leunde net als tegen Excelsior (3-4-nederlaag) en Heracles Almelo (2-1-verlies) na een voorsprong achterover, maar kreeg daar dit keer niet de rekening voor gepresenteerd.

,,Ik heb zeker niet aan mijn spelers de opdracht gegeven om in te zakken. We spraken voor de wedstrijd juist met elkaar af om hoog druk proberen te zetten. Dat hebben we ook in fases gedaan. We verloren regelmatig de bal op eigen helft en dan blijf je dus laag staan. Dat hebben we in de rust aangegeven. In de tweede helft ging dat bij vlagen beter, maar bij vlagen ook niet. Dat is iets wat we moeten verbeteren.”

In het laatste kwartier had NEC meer controle over de wedstrijd en werd RKC Waalwijk lang niet meer zo gevaarlijk als daarvoor. Dat was mede te danken aan de invallers. Gonzalez scoorde dus, maar ook de debuterende Bas Dost en Youri Baas deden het verdienstelijk.

,,Het was op dat moment heel belangrijk dat er energie kwam in het stadion en in de ploeg. Met Rober en Bas voelde je ook wel dat er iets ging gebeuren. We konden vaker de lange bal spelen, want kopduels wint Bas over het algemeen wel. En Rober kan goed voetballen. Hij moet nog iets fitter worden, maar hij heeft zich vanavond wel laten zien.”