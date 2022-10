Meijer opgelucht na late gelijkmaker NEC: ‘Maar het blijft een teleurstellend resultaat’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is opgelucht na het 3-3-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Nijmeegse club kwam in de slotfase terug van een 1-3-achterstand.

NEC voorkwam ternauwernood een nederlaag. Invaller Philippe Sandler kopte diep in de blessuretijd de 3-3 binnen, nadat een kwartier daarvoor Magnus Mattsson voor de aansluitingstreffer had gezorgd. Tussendoor miste Sylla Sow een enorme kans op de 2-4 en de definitieve beslissing.

,,Uiteindelijk mag je opgelucht zijn dat je nog de 3-3 hebt gemaakt”, zei Meijer. ,,Maar het blijft een teleurstellend resultaat. Ook vandaag hadden we er meer van verwacht. We hebben veerkracht getoond, alleen had ik liever gezien dat we dat niet nodig hadden. In het eerste kwartier na rust waren we volledig de kluts kwijt. Na de wissels na een uur hebben we ons opgericht en Go Ahead vastgezet.”

Meijer hield vast aan het 5-3-2-systeem waarmee woensdag werd gewonnen van Fortuna Sittard (3-2) in de eerste ronde van de KNVB-beker en een stuk attractiever werd gespeeld. Halverwege tegen Go Ahead Eagles greep hij alweer terug naar 4-3-3.

,,We wilden sneller man tegen man spelen, waardoor het makkelijker werd om door te dekken”, vertelde Meijer. Aan de ene kant weet je dat als je aanvallender gaat spelen, dat je meer kansen gaat weggeven. We hebben drie goals cadeau gedaan en dat had niets te maken met het systeem. Dat had te maken met agressief verdedigen en tegenstanders dekken. Dat hebben we niet goed gedaan.”

Kritiek

NEC speelde tegen Go Ahead Eagles alweer voor de achtste keer dit seizoen gelijk in de eredivisie en heeft nog altijd maar één zege geboekt, negen wedstrijden geleden. De club staat daardoor angstvallig dicht in de buurt van de degradatiezone, terwijl de ambitie is om de play-offs voor Europees voetbal te bereiken.

,,Als team kan je gaan groeien en de wissels brachten extra kwaliteit. In het laatste half uur speelden we de bal wel snel naar voren en creëerden we kansen. Daaraan zie je dat er echt wel meer inzit. Maar soms zie je dat het ook niet goed is. We staan niet voor niets op de plek waar we nu staan, maar ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om wat plekken te stijgen.”

De kritiek vanuit de supportershoek neemt wel steeds meer toe. De spelers van NEC werden na het rustsignaal tegen Go Ahead Eagles niet voor het eerst dit seizoen getrakteerd op een striemend fluitconcert en het gefluit nam na de 1-3 in de openingsfase van de tweede helft alsmaar toe.

,,Dat is ook logisch als je op een 1-3-achterstand komt”, aldus Meijer. ,,Dan verwacht je niet dat ze al klappend de Goffert doorgaan. Er was één vak die dat wel deed. Die hebben ons de hele wedstrijd gesteund. De verwachtingen zijn hoog. Deze wedstrijd hadden we moeten winnen. Daar waren we niet goed genoeg voor, dus dan snap ik dat ze kritisch zijn.”