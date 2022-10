Meijer over toegenomen druk bij NEC: ‘Ik ben de eerste die kritisch is op zichzelf’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer begrijpt dat er ontevredenheid heerst bij de buitenwacht over de recente prestaties van zijn ploeg. De Nijmeegse club won al acht wedstrijden op rij niet in de eredivisie en na de laatste twee duels is de druk op de Doetinchemmer toegenomen.

NEC verloor zondag na een onthutsend zwakke eerste helft kansloos van Sparta Rotterdam (2-0) en kwam daarvoor al niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen Excelsior. Het meest zorgwekkende is dat de club al weken amper kansen creëert.

,,Ik voel de druk zelf niet zo”, zegt Meijer. ,,Ik ben de eerste die kritisch is op zichzelf. Er is alle reden toe dat de fans ontevreden zijn na zondag. Het was gewoon een hele slechte wedstrijd. Aan ons de taak om tegen Fortuna een goede wedstrijd te spelen en te winnen. De rest kan ik niet mee bezig zijn.”

Het meest zorgwekkende aan het spel van NEC is dat de het elftal al weken amper kansen creëert. Daardoor staat de teller dit seizoen pas op negen doelpunten in de eredivisie. Aan de andere kant werden er ook pas negen treffers geïncasseerd.

Onzekere ploeg

,,Er zit zeker meer in bij de aanvallers”, vertelt Meijer. ,,Het is te makkelijk om alleen te wijzen naar de spelers voorin. Dat zou betekenen dat de weinige tegengoals alleen de verdienste is van de achterhoede. Zo zit voetbal niet in elkaar. We moeten het als team beter doen. Alleen feit is dat de aanvallers niet overlopen van vertrouwen.”

Meijer hield dit seizoen telkens vast aan het 4-3-3-systeem en voerde ook amper wijzigingen door in zijn opstelling, maar wordt daar door de tegenvallende seizoenstart misschien langzamerhand wel toe gedwongen. Tegen Fortuna geeft hij in elk geval andere spelers de kans.

,,Ik denk er constant aan of ik iets moet veranderen”, aldus Meijer. ,,Zondag hebben we een hele slechte beurt gemaakt, maar je moet niet vergeten wat we daarvoor hebben laten zien. We zullen daar een balans in moeten vinden, want anders wordt het een hele onzekere ploeg. Aan mij de taak om er het maximale uit te halen.”

,,Deze ploeg kan goed opstaan na een mindere periode. Dat hebben we vorig seizoen een paar keer laten zien. Het is fijn dat we snel weer een wedstrijd hebben. Fortuna zal wat verder zijn dan toen we ze vorige maand troffen in de competitie (1-1). Maar het is niet zo dat er een compleet nieuw team staat.”