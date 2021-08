Meijer prijst ‘fenomenale’ teamgeest NEC: ‘We hebben best snel geleerd van Ajax-uit’

ALMELO - NEC-trainer Rogier Meijer was zondag zeer te spreken over wat zijn ploeg vooral qua vechtlust liet zien in de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo . De Nijmegenaren boekten de tweede zege op rij en staan na drie speelrondes keurig in de subtop van de eredivisie.

NEC had het aanvankelijk lastig tegen Heracles. De bezoekers creëerden niet echt kansen en kwamen goed weg bij een bal op de paal van Rai Vloet. Vlak daarna kreeg Heracles-spits Sinan Bakis een domme rode kaart en profiteerde NEC in de openingsfase van de tweede helft van de overtalsituatie door een doelpunt van Ali Akman.

,,Heracles had veel meer de bal in het begin van de wedstrijd. Dat was een bewuste keuze en daarin hebben we weinig kansen weggegeven. Ik vond alleen dat we de bal vaak te snel kwijt waren. Toen viel die rode kaart en dat was natuurlijk wel een kantelmoment in de wedstrijd waardoor wij de overhand kregen”, zei Meijer.



,,Het doelpunt was natuurlijk schitterend. De pass van Jordy (Bruijn, red.), de voorzet van Souffian (El Karouani), de kopbal van Ali (Akman)... Echt een treffer uit het boekje. Ik vond Ali niet heel lekker in de wedstrijd zitten, hij liet best wat ballen van zijn voeten springen, maar hij heeft een neusje voor de goal.”

Uitvak

NEC begon nog dramatisch aan het seizoen met een kansloze 5-0-nederlaag tegen Ajax, maar het team richtte zich daarna knap op. Vorige week werd PEC Zwolle al met veel strijd verslagen (2-0) en die lijn werd doorgetrokken tegen Heracles.



,,De teamgeest is fenomenaal. Iedereen werkt keihard voor elkaar. We hebben best snel geleerd van Ajax-uit. Het risico nemen in de opbouw, het ter plekke analyseren van het drukzetten van de tegenstander... Dat zijn dingen waarin we volwassener zijn geworden”, aldus Meijer.

,,We moeten wel realistisch blijven. Het belangrijkste is nog altijd we ons zo snel mogelijk handhaven. Ik hoorde het uitvak zingen dat we de nummer één van Gelderland zijn, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we de punten blijven pakken en beter gaan voetballen. Er is nog hartstikke veel werk te verzetten.”

