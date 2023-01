Meijer spreekt van ‘ideale avond’ na bekerzege op Almere City: ‘Verrast dat het zo makkelijk ging’

NEC rekende al in de eerste helft af met Almere City. De bezoekers hadden het na de snelle 0-1 van Oussama Tannane even lastig, maar toen Elayis Tavsan vlak voor rust voor de 0-2 zorgde, was het pleit van de thuisclub beslecht. In de tweede helft liep NEC nog uit naar 0-4 via Pedro Marques en Anthony Musaba.

,,Vanavond was in alles ideaal”, zei Meijer. ,,Een prima uitslag en daarnaast heb ik een aantal jongens wat minder kunnen laten spelen en een aantal juist wat meer. Eigenlijk was ik wel verrast dat het zo makkelijk ging voor ons. Het scoreverloop helpt dan wel met zo’n snelle voorsprong. Daarna werd het wat rommeliger en gaven we ook een aantal mogelijkheden weg, maar voor rust pakten we die controle weer en maakten we op het juiste moment 0-2. Toen was het eigenlijk klaar.”

Oussama Tannane blonk andermaal uit bij NEC. De middenvelder schoot een vrije trap van zo’n dertig meter kiezelhard in het doel en gaf de assist bij het doelpunt van Tavsan. Voor Tannane wordt de wedstrijd tegen Vitesse pikant, omdat hij begin dit jaar door de achterdeur vertrok bij de Arhhemse club na ruzie met trainer Thomas Letsch.

,,Tannane heeft extra kwaliteiten, dat laat hij het hele seizoen al zien”, vertelde Meijer. ,,Maar ik vond ook Tavsan vandaag telkens erg dreigend. En Proper speelde erg goed, zoals hij ook al deed tegen Ajax. Dat is een mooie ontwikkeling.”

Thuisblijvers

Philippe Sandler en Magnus Mattsson keren tegen Vitesse terug in de wedstrijdselectie. Beiden mochten tegen Almere City thuisblijven. Ook Andri Baldursson reist na langdurig blessureleed mee af naar Arnhem. NEC mist tegen Vitesse sowieso nog wel Jordy Bruijn, Robin Roefs en Mathias De Wolf.

,,Sandler speelde in 2019 zijn laatste volledige wedstrijd. Dan gaan we dat niet drie keer in een week doen. Mattsson kwam wel met wat klachten uit de wedstrijd tegen Ajax, maar die verwacht ik zondag fit erbij te hebben. De blessure van Bruijn is niet ernstig maar hij kan momenteel niet volle bak meedoen.”

NEC gaat zaterdag eerst de koker in voor de loting voor de achtste finales van de KNVB-beker. Die worden op 7, 8 en 9 februari afgewerkt. NEC haalde de afgelopen twee jaar de kwartfinales.

,,Een thuiswedstrijd loten zou wel een keertje fijn zijn”, aldus Meijer. ,,Voor de streek zou een duel met De Treffers leuk zijn. Cillessen zei al van de week dat hij dan wél op doel wilde staan, haha.”

