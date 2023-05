Meijer spreekt van ‘mokerslag’ na late nederlaag NEC: ‘De achtste plaats voelt ver weg’

NEC leek lange tijd af te stevenen op een belangrijke zege. De club stond een kleine tien minuten voor tijd nog op een 2-1-voorsprong en liet na verder uit te lopen, waarna het alsnog grandioos mis ging. In een tijdsbestek van vijf minuten scoorde Heerenveen twee keer. Bij de 2-3 blunderde Jasper Cillessen.

,,Als er een ploeg had moeten winnen, waren wij dat”, zei Meijer. ,,We hebben verzuimd de wedstrijd te beslissen na de 2-1 door zeker drie opgelegde kansen te missen. Daar zijn we voor gestraft. De 2-2 is de kwaliteit van Heerenveen, de 2-3 was een mokerslag door de manier waarop die viel. We konden ons daarna niet herpakken.”

Cillessen was voor de tweede keer in korte tijd de schlemiel bij NEC. De doelman ging tegen Vitesse (1-4-nederlaag) een paar keer enorm in de fout en dat was ook tegen Heerenveen het geval. Hij dacht dat een slap schotje van Antoine Colassin naast zou gaan, maar zag tot zijn afgrijzen de bal via de paal in het doel verdwijnen.

,,Cillessen schatte die bal helemaal verkeerd in”, constateerde Meijer. ,,Dat is niet goed. Dit is ontzettend pijnlijk voor hem. Het is nu niet het moment om hem op te rapen. Dit zal de komende dagen nog wel bij hem nadreunen, dus daar moeten we wel wat mee doen. Maar ik overweeg totaal niet om hem uit het elftal te halen.”

Quote Ik heb geen probleem met de reactie van Tannane Rogier Meijer, Trainer NEC

Een ander opmerkelijk moment in de tweede helft was de wissel van Oussama Tannane. De middenvelder, die zijn rentree maakte na ruim een maand aan de kant te hebben gestaan vanwege een hamstringblessure, was daar niet blij mee en verliet hoofdschuddend het veld.

,,Ik heb geen problemen met de reactie van Tannane”, vertelde Meijer. ,,Hij wil heel graag belangrijk zijn en hij speelde ook prima, maar ik wilde geen risico met hem nemen met het oog op de laatste drie wedstrijden. Ik denk dat het een logische wissel was. Als trainer moet ik blessures proberen te voorkomen.”

NEC heeft het bereiken van de play-offs niet meer in eigen hand. De club zakte van de achtste naar de tiende plaats in de eredivisie en heeft met nog drie speelrondes te gaan drie punten achterstand op de nieuwe nummer acht RKC Waalwijk en ook op Heerenveen. De achtste plek is goed voor het laatste play-offticket.

,,Op dit moment voelt de achtste plaats ver weg”, aldus Meijer. ,,Het geloof daarin is niet opeens verdwenen, maar we zijn nu afhankelijk van andere clubs. Dat kunnen we alleen maar veranderen als we zelf alles winnen. We moeten eerst deze nederlaag even verwerken en dan gaan we voor een stunt tegen FC Twente.”