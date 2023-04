Meijer teleurgesteld in NEC-spelers na kansloze nederlaag: ‘We hebben PSV beter gemaakt dan ze zijn’

NEC-trainer Rogier Meijer is teleurgesteld in zijn ploeg na de kansloze 2-4-nederlaag tegen PSV. De Doetinchemmer zag het zwakke optreden niet aankomen.

NEC keek na een dramatische eerste helft al tegen een 0-3-achterstand aan. Vlak na rust liep PSV uit naar 0-4 en dreigde een monsternederlaag, maar in de slotfase maakte Oussama Tannane de stand nog wat dragelijker voor de Nijmeegse club met twee schitterende doelpunten.

“We hebben geen moment ons niveau gehaald van de afgelopen weken”, zei Meijer. ,,We waren ontzettend slordig, hielden weinig ballen vast, maakten de ruimtes veel te groot en gaven de goals kinderlijk weg. We maakten nog wel twee geweldige goals, maar het is eigenlijk nooit een wedstrijd geweest.”

,,De ploeg heeft me dan ook wel verrast, maar niet in positieve zin. Het klinkt misschien heel gek, maar na de interlandperiode is het altijd weer een beetje zoeken in het veld. Zo’n beginfase helpt daarin niet mee. Ik ben in de rust wel eventjes boos geworden. Ik wilde duidelijk maken dat we wel als team moesten blijven spelen.”

Quote We zijn weer met beide benen op de grond gezet Rogier Meijer, Trainer NEC

Voor NEC kwam er met de nederlaag tegen PSV een einde aan een ongeslagen reeks van twaalf thuiswedstrijden. De club raakte de voor de play-offs om Europees voetbal felbegeerde achtste plaats kwijt aan RKC Waalwijk en zakte naar de tiende plek, op een punt van RKC, dat bovendien een duel tegoed heeft.

,,We zijn weer met beide benen op de grond gezet. Dit is een realiteitscheck. Maar er is geen reden tot paniek. Ik blijf het herhalen. Aan het einde van de rit worden de prijzen verdeeld. Eén ding is wel zeker en dat is dat het beter moet dan vandaag. We hebben PSV beter gemaakt dan ze zijn, want er lagen zeker kansen.”

Extra domper op het verlies tegen PSV was voor NEC het uitvallen van Tannane. De middenvelder liep bij de vrije trap waarmee hij voor de 2-4 zorgde een hamstringblessure op. Hij vreest zelf er een tijdje uit te liggen. NEC mist volgende week bij FC Emmen sowieso Ivan Márquez, die geschorst is door zijn gele kaart tegen PSV.

,,Laten we hopen dat de schade meevalt voor Tannane. Het zou een flinke aderlating zijn als hij een paar weken is uitgeschakeld, omdat hij in een geweldige vorm steekt en nu ook belangrijk is met goals. Maar we hebben dit seizoen telkens laten zien dat we prima vervangers in huis hebben. Dat geldt ook voor Márquez.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.