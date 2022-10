Meijer teleurgesteld in ploeg na blamage NEC: ‘Eerste wedstrijd waarin we het aflegden op strijd en beleving’

ROTTERDAM - NEC-trainer Rogier Meijer is teleurgesteld in zijn ploeg na de blamerende 2-0-nederlaag tegen Sparta Rotterdam. De Nijmeegse club speelde een onthutsend zwakke eerste helft waarin de thuisclub al in het eerste half uur het verschil maakte.

NEC gaf de doelpunten kinderlijk weg. Elayis Tavsan liet Dirk Abels een hoekschop zomaar binnen volleren en Jasper Cillessen had geen antwoord op een houdbaar schot van Jonathan de Guzman. NEC creerde zelf opnieuw bar weinig.

,,Dit was de eerste wedstrijd waarin we het aflegden op strijd en beleving”, zei Meijer. ,,Het duelgedrag van Sparta was in de eerste helft volwassener. We lagen meer op de grond, dan dat we in het duel bleven. We riepen het over onszelf af dat we een goal tegen kregen uit organisatie, uit een corner. Ook de tweede goal gaven we cadeau.”

NEC liep zwaar gefrustreerd over het veld. Oussama Tannane had binnen twintig minuten al met twee keer geel uit het veld kunnen worden gestuurd voor een harde overtreding op Abels en een worstelpartij met De Guzman. Calvin Verdonk ontsnapte in de slotfase aan rood bij een opstootje.

,,Spelers van beide ploegen lieten zich gelden met overtredingen”, vertelde Meijer. ,,Je moet altijd de grens opzoeken van wat mag. Dat bepaalt de scheidsrechter. Ik vind wel dat je als team een reactie moet geven in de duels. Dat hebben we te weinig gedaan.”

Wissels

,,Ik denk dat Tannane een moeilijke wedstrijd had, mede door zijn tegenstanders. Daar zal hij misschien vaker last van krijgen. Hier kan hij van leren. Al moet ik zeggen dat ik Tannane in voorgaande jaren ook weleens met rood van het veld hebben zien gaan in soortgelijke situaties. Hij speelde vandaag op het randje, maar gaf wel gas in de duels. Ik heb hem in de rust even gesproken, maar niet overwogen hem te wisselen.”

Meijer wisselde ondanks de dramatische eerste helft opvallend genoeg halverwege niet. Pas na een klein uur voerde hij de eerste wijziging door in zijn elftal (Pedro Marques voor Magnus Mattsson) en twintig minuten voor tijd ging hij vol op de aanval spelen (Mikkel Duelund en Ibrahim Cissoko voor Dirk Proper en Souffian El Karouani), maar ook dat mocht niet meer baten.

,,Ik heb in de rust aangegeven wat ik van ons spel vond en ze mochten in de tweede helft laten zien dat ze beter konden”, gaf Meijer te kennen. ,,Ja, er waren een aantal spelers rijp voor een wissel, maar dan hadden we vaker dan vijf keer moeten wisselen. Je moet ook niet het hele elftal overhoop gooien, want als je daardoor ook meteen de 3-0 om de oren krijgt, dan gooi je alles weg.”

,,In eerste instantie was het plan na rust om Schöne in de opbouw wat uit te laten zakken en de backs iets hoger op het veld te zetten aan de binnenkant, zodat we wat meer ballen in het middenveld en richting het doel konden krijgen. Later nam Tannane de rol van Schöne over. Dat leverde twee kansjes op via El Karouani en Proper. Dat was niet voldoende, maar dat is ook logisch als je zo aan de wedstrijd begint.”