Meijer telt zijn zegeningen na gelijkspel NEC bij AZ: ‘We mogen onze handen dichtknijpen’

NEC mocht heel even zelfs ruiken aan de zege, maar drie minuten na de 0-1 van Ivan Márquez maakte AZ alweer de 1-1 via Jens Odgaard. Daarna was het aan Jasper Cillessen te danken dat NEC nog een punt overhield aan de wedstrijd.

,,We mogen onze handen dichtknijpen met een punt”, vertelde Meijer. ,,Zeker het laatste half uur was overleven geblazen en we hadden zelf niet veel in de melk te brokkelen in aanvallend opzicht. Het geeft wel voldoening dat je met hard werken en misschien niet het leukste voetbal om naar te kijken wel een punt pakt.”

Meijer genoot van het doelpunt van Márquez. De verdediger kopte een hoekschop van Oussama Tannane schitterend in het dak van het doel via de onderkant van de lat. Hij bekroonde daarmee zijn ijzersterke spel, want hij noteerde heel wat onderscheppingen.

Geweldige goal

,,De corner was uitstekend ingestudeerd, maar dan moet je de bal nog wel zo binnenkoppen. Het was een geweldige goal en Márquez verdiende dat ook. Ik vond dat de andere centrale verdediger, Kramer, ook uitstekend spelen. Het is ook wel het werk wat hen ligt, rondom de zestien, veel duelleren en voorzetten verdedigen.”

Meijer liet Landry Dimata een kwartier voor tijd debuteren. De spits werd dinsdag gehuurd van Espanyol en trainde nog maar één keer volledig mee. Hij moet dit seizoen voor de doelpunten zorgen, iets wat zijn concurrent Pedro Marques ondanks vele kansen nog niet lukte.

,,Het was ondankbaar voor Dimata om in te vallen. Hij moest in principe alleen aflopen in het verdedigen en af en toe achter een lange bal aan sprinten. Je zag direct dat hij ons wat meer diepte geeft in het spel. Dat gaan we uitbreiden. Die jongen heeft een tijd niet gespeeld, maar het is wel lekker om hem erbij te hebben.”