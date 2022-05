Meijer tevreden met kleine nederlaag tegen PSV: ‘We hebben de play-offs in eigen hand’

EINDHOVEN - NEC-trainer Rogier Meijer kan prima leven met de 3-2-nederlaag tegen PSV. De Nijmeegse club steeg daardoor naar de achtste plaats in de eredivisie en deed goede zaken in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

NEC nam de achtste plaats over van sc Heerenveen. De Friezen verloren met 5-0 van Ajax, dat de landstitel veiligstelde. NEC heeft een voorsprong van twee doelpunten op Heerenveen en is waarschijnlijk zondag bij een zege op Fortuna Sittard tijdens de slotdag van de eredivisie zeker van de play-offs.

”Van alle clubs die strijden om de achtste plaats, hebben wij het denk ik vanavond het minst slecht gedaan. We hebben ons uitstekend teruggeknokt in de wedstrijd. Daardoor staan wij er nu het beste voor en hebben we plaatsing voor de play-offs in eigen hand”, zei Meijer.

,,Ik was niet blij met hoe we aan de wedstrijd begonnen. We kregen aardig wat ruimte om te voetballen, maar we waren veel te slordig. Na de rust hebben we ons goed hersteld. De wissels brachten nieuwe energie en deden het uitstekend. Het is heel lekker dat we nog twee keer hebben gescoord.”

Schöne

NEC kwam tegen PSV na een uur spelen op een 3-0-achterstand en leek dus net als Heerenveen op weg naar een dikke nederlaag. De ploeg herpakte zich echter en aan het einde van de rit kunnen de doelpunten van Mikkel Duelund en Jonathan Okita (strafschop) veel waard zijn geweest.

“Dit is in alle opzichten een uitstekende avond geworden. Wij hebben de achtste plaats gepakt zonder te winnen en Ajax is kampioen geworden”, vertelde NEC-aanvoerder Lasse Schöne, die als oud-speler Ajax een warm hart toedraagt.

,,Ajax heeft goed zijn best gedaan en voor ons zat er misschien wel een gelijkspel in, maar PSV heeft op zich terecht gewonnen. Ik hou niet van verliezen, maar als je desondanks een plek stijgt op de ranglijst, dan heb ik daar voor deze ene keer wel vrede mee.”