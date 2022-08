Meijer tevreden over veerkracht NEC: ‘Er komt steeds meer geloof in het elftal’

VOLENDAM - NEC-trainer Rogier Meijer is zeer te spreken over de veerkracht die NEC toonde tijdens de 1-4-zege op FC Volendam. Hij prijst Oussama Tannane en Jasper Cillessen en neemt Pedro Marques in bescherming.

NEC kwam al na ruim tien minuten op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Daryl van Mieghem. De bezoekers stonden echter acht minuten later al op een 1-2-voorsprong dankzij treffers van Elayis Tavsan en Oussama Tannane. NEC liep in het laatste kwartier uit naar 1-4 via goals van Mikkel Duelund en Jordy Bruijn.

,,We kregen zelf de eerste grote kans en daarna leverde de eerste de beste dieptebal van Volendam meteen een doelpunt op”, analyseert Meijer. ,,We herstelden ons goed met twee snelle treffers. In het restant van de eerste helft hadden we het lastig. We liepen te veel terug. In de tweede helft deden we dat beter en hebben we de wedstrijd volwassen uitgespeeld.”

NEC revancheerde zich ook van de pijnlijke 0-1-nederlaag van vorige week tegen FC Twente. De Nijmeegse club incasseerde toen in de blessuretijd nog een doelpunt uit een van de spaarzame aanvallen van de Tukkers, terwijl NEC zelf een aantal grote kansen miste.

,,Ik merk op de training dat er steeds meer vertrouwen komt en geloof in waar we mee bezig zijn”, zegt Meijer. ,,Dat zie je ook steeds vaker terug in de wedstrijden. Dat is een goede zaak, want dan kunnen we in fases waarin we het lastig hebben terugvallen op automatismen.”

Boost

Meijer was lovend over Oussama Tannane en Jasper Cillessen. De aanvaller was net zoals tegen FC Twente de uitblinker aan de kant van NEC en de doelman maakte na elf jaar zijn rentree voor de club.

,,Tannane is heel goed bezig”, aldus Meijer. ,,Het is ook goed om te zien de arbeid die hij levert bij balverlies. Dat geeft het hele elftal een boost en zijn ploeggenoten willen hem dan ook de ballen geven die hij nodig heeft. Cillessen krijgt een goede voldoende. De eerste bal die hij kreeg, ging er gelijk in, maar hij herpakte zich prima. Hij voetbalde goed mee en gaf goed leiding aan de verdedigers.”

Meijer maakt zich nog geen zorgen over de vorm van Marques. De sputs liet net als tegen FC Twente een aantal grote kansen onbenut en zag zijn vervanger Bruijn wel scoren. Hij heeft vooralsnog veel moeite om mee te kunnen in het combinatiespel van NEC.

,,Ik denk dat Marques ook van zichzelf meer verwacht”, vertelt Meijer. ,,Maar hij helpt het team ook met de arbeid die hij levert. Daarvan kon Bruijn profiteren. Dat moet hij meenemen. Ik weet niet of hij vertrouwen mist in het afronden. Op de training vindt hij makkelijk het net. Misschien hikt hij een beetje tegen zijn eerste competitiedoelpunt aan.”