Meijer treft ‘enorm teleurgestelde’ Cillessen aan bij NEC: ‘Een hele bittere pil’

Cillessen stond vrijdag ‘gewoon’ op het trainingsveld van NEC, maar hij gaf na afloop van de training geen interviews. Hij zou enkele uren eerder zwaar teleurgesteld hebben gereageerd op de mededeling vanuit Zeist en schijnt ontploft te zijn van woede.

Poll Onbegrijpelijk dat Cillessen niet naar het WK gaat Eens

Oneens Onbegrijpelijk dat Cillessen niet naar het WK gaat Eens (60%)

Oneens (40%)

,,Toen ik vanochtend op de club kwam, was Jasper net gebeld door de keeperstrainer van Oranje (Frans Hoek, JB)”, zei Meijer. ,,Ik trof een enorm teleurgestelde man aan, maar hij was ook verbaasd. Jasper is afgelopen zomer naar NEC gekomen om wekelijks te keepen en zo een plek af te dwingen in de WK-selectie. Hij heeft in onze ogen uitstekend gepresteerd, maar ziet toch zijn WK-droom uiteenspatten. Dat is een heel bittere pil.”

Bondscoach Louis van Gaal koos voor Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Justin Bijlow (Feyenoord) als de drie keepers op het WK. Naast Cillessen is ook Mark Flekken van SC Freiburg verrassend afgevallen.

,,Ik vind Jasper de beste keeper van Nederland en het dus niet terecht dat hij niet is geselecteerd voor het WK”, vertelde Meijer. ,,Hoe lastig ook te accepteren, dit hoort ook bij topsport. Er zit voor Jasper niets anders op dan de draad weer oppakken en daar zullen we hem bij helpen. Het zou mooi zijn als onze supporters hem tegen RKC een steun in de rug geven. Dat zal hem goed doen denk ik.”

Volledig scherm NEC-doelman Jasper Cillessen. © ANP

‘Beste keeper van Nederland’

NEC sluit zondag met Cillessen in de basis de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Brabanders zijn op de negende plaats na dertien speelrondes een van de revelaties van dit seizoen in de eredivisie en staan een plekje hoger dan NEC, dat drie punten minder heeft.

,,We hebben afgelopen zomer in Weurt geoefend tegen RKC en toen hadden ze een verre van complete selectie”, zegt Meijer. ,,Het is knap dat ze nu zo ver zijn. Ze voeren het 5-3-2-systeem uitstekend uit met veel variatie in het spel.”

,,Als we winnen, gaan we met een tevreden gevoel de winterstop in. Dan sluiten we aan bij de eerste negen clubs op de ranglijst en dan hebben we na de break nog twintig wedstrijden om onze doelstelling te halen. We willen minimaal in het linkerrijtje eindigen en hopelijk de play-offs voor Europees voetbal bereiken.”

NEC-RKC Waalwijk begint zondag om 12.15 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Martin Pérez. De Nijmeegse club speelt in dezelfde opstelling als vorige week tegen SC Cambuur, waartegen een broodnodige 0-1-zege werd geboekt. NEC mist alleen de langdurig geblesseerde Mathias De Wolf.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Mattsson, Dimata, Cissoko.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.