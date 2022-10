Meijer trots op NEC na gelijkspel tegen Feyenoord: ‘Bevestiging dat we heel stabiel zijn’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is trots op zijn ploeg na het 1-1-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De Doetinchemmer vindt dat er zelfs meer inzat voor de Nijmeegse club.

NEC leek aanvankelijk een maatje te klein voor Feyenoord. Maar nadat Ivan Márquez de 0-1 van Quinten Timber vlak voor rust had rechtgetrokken, richtte het elftal zich op en was het gelijkwaardig aan de Rotterdammers, die juist ver wegzakten.

,,Als je naar de hele wedstrijd kijkt, mogen we tevreden zijn”, zegt Meijer. ,,Ik denk dat we een verdiend punt hebben gepakt. Er waren na rust wel een paar momenten waarvan ik dacht daar zat meer in, maar we mogen niet al te veel klagen.”

,,We hadden het in het eerste half uur heel moeilijk en kwamen niet aan drukzetten toe. We hadden veel moeite met Danilo die zich elke keer liet terugzakken naar het middenveld. Na de 1-1 kwamen we beter in de wedstrijd en hebben we een prima tweede helft gespeeld.”

Negatieve serie

NEC beëindigde daardoor een negatieve serie tegen clubs uit de traditionele top drie in de eredivisie. De club had al zes jaar geen resultaat gehaald tegen Ajax, PSV en Feyenoord, al ging het vorig seizoen pas vaak mis in de slotfase.

,,Voor de ontwikkeling van het elftal is het goed dat we voor het eerst een punt pakken tegen een topclub. Deze wedstrijd is de bevestiging dat we heel stabiel zijn. Ook tegen een ploeg als Feyenoord geven we weinig kansen weg. Maar dit duel is tevens de bevestiging dat we beter moeten in aanvallend opzicht.”

Meijer is vol lof over Márquez. De verdediger behoorde andermaal tot de uitblinkers aan de kant van NEC. Hij scoorde niet alleen, waardoor hij met twee doelpunten clubtopscorer is dit seizoen, maar haalde achterin ook ontzettend veel ballen weg.

,,Márquez speelde weer geweldig. Het is genieten om te zien wat voor beleving en kwaliteit hij aan de dag legt. Hij is voor zijn onverzettelijkheid de verpersoonlijking van het team. Zijn goal is een goed voorbeeld van hoe je moet afwerken. Vol erin kletsen en vol overtuiging schieten.”