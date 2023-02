Meijer twijfelt ‘geen seconde’ om Tannane niet op te stellen bij NEC: ‘Hij is voor ons van buitencategorie’

NEC-trainer Rogier Meijer heeft er niet aan gedacht om Oussama Tannane op de bank te zetten in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De middenvelder keert terug van een schorsing.

Tannane was voor drie wedstrijden geschorst door zijn rode kaart tegen Vitesse. Zonder de spelmaker speelde NEC twee puike duels met FC Emmen (3-1-zege) en Sparta Rotterdam (1-1). Tussendoor werd van Feyenoord verloren (2-0). De ploeg oogde een stuk attractiever dan voorheen.

,,Ik heb geen seconde getwijfeld om Oussama niet op te stellen”, zegt Meijer. ,,Hij is voor ons van buitencategorie. Hij is al zo belangrijk voor ons geweest met goals en assists. Hij kan het spel dat we nu spelen nog verbeteren. Het goede spel van de laatste weken staat voor mij los van de afwezigheid van Oussama.”

Go Ahead Eagles is één van de vele clubs waartegen NEC eerder dit seizoen gelijkspeelde. De onderlinge ontmoeting in De Goffert eindigde in een spectaculair 3-3-gelijkspel. Go Ahead Eagles verloor de laatste drie wedstrijden, maar was daarvoor liefst elf duels ongeslagen. De Deventenaren staan op de twaalfde plaats met vier punten minder dan nummer tien NEC.

Go Ahead zit in een iets mindere fase, maar ik denk dat het krachtsverschil niet heel groot is”, vertelt Meijer. ,,Bij ons is er een duidelijke opwaartse lijn te zien. De laatste drie wedstrijden hebben extra vertrouwen gegeven dat we de play-offs kunnen halen. Ibrahim (Cissoko, JB) brengt iets nieuws met zijn acties. Elayis (Tavsan) gaat steeds beter voetballen. Philippe (Sandler) brengt veel in de opbouw waardoor de middenvelders dichter bij het vijandelijke doel aan de bal kunnen komen. Allemaal facetten die het hele team beter laten functioneren.”

NEC moet een serie zeges neerzetten om niet verder achterop te geraken bij de concurrentie in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De club is gezien het programma kansrijk voor een inhaalslag. Na het treffen met Go Ahead Eagles volgen laagvliegers SC Cambuur (thuis), Excelsior (uit) en FC Volendam (thuis).

,,Ik denk niet dat we twaalf punten nodig hebben om nog echt mee te doen in de strijd”, sprak Meijer. ,,Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie. Het zal dus wel iets langer duren totdat de kaarten zijn geschud. Maar we hebben wel een programma waarbij we denken veel wedstrijden te kunnen winnen.”

Pedro Marques moet nog even wachten op een nieuwe kans in de basis. De spits behoedde NEC met zijn late gelijkmaker van een nederlaag tegen Sparta en maakte alweer zijn vierde competitiedoelpunt van dit seizoen. Hij scoorde opvallend genoeg enkel als invaller.

,,Het woord supersub zal Pedro niet graag horen, maar de feiten liegen er niet om”, aldus Meijer. ,,Hij heeft dit seizoen vier keer gescoord en deed dat telkens als invaller. Hij heeft de kwaliteit om in de eindfase op de juiste plek te staan en bewees dat eens temeer.”

Go Ahead Eagles-NEC begint zondag om 14.30 uur in De Adelaarshorst en staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank. Bij NEC maakt Jordy Bruijn zijn rentree in de wedstrijdselectie. Magnus Mattsson, Robin Roefs en Mathias De Wolf zijn nog afwezig.

