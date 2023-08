Meijer verbaasd over zwak optreden NEC: ‘Het leek alsof veel jongens last hadden van spanning’

NEC was eigenlijk de hele wedstrijd de mindere van Excelsior. Maar doordat de thuisploeg wel zeer effectief was bleef het lang uitzicht houden op mimimaal een punt. NEC stond na een uur op een 3-2-voorsprong, maar daarna ging het faliekant verkeerd. De 3-4 viel in de tiende minuut van de blessuretijd.

,,Ik ben ontevreden”, zei Meijer. ,,Ik vond ons in het eerste half uur heel matig spelen. Het leek alsof veel jongens last hadden van spanning. We leden daardoor veel balverlies. Na de 1-1 en 2-1 dacht ik dat we daar doorheen waren, maar na rust veranderde dat beeld niet en bleven we onrustig. We lieten het ook afweten in de duelkracht.”

,,Ik vond dat we onszelf niet waren. Alles ging veel te traag. Het was niet zo dat Excelsior ons erg onder druk zette. We maakten al snel in de opbouw niet de goede keuzes. Het was al met al gewoon niet goed genoeg. Ik kan zo acht spelers opnoemen die vaak de bal verloren. Dan wordt het lastig voetballen.”

Gebrek aan fitheid

Wat vooral opviel aan de kant van NEC was het gebrek aan fitheid. Veel spelers kampten in de tweede helft met fysiek ongemak. Zo moesten Sontje Hansen en Mees Hoedemakers zich laten wisselen vanwege kramp en liep Elayis Tavsan, die juist was ingevallen voor Hansen, een blessure op.

,,Een aantal spelers kan nog geen hele wedstrijd spelen”, vertelde Meijer. ,,En dan viel Tavsan ook nog ongelukkig uit. Maar ik vond dat we in de slotfase vooral naïef verdedigden. Als je het duel niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet uit het duel vliegt. Je zag bij veel momenten dat we dat wel deden. Je poot erin zetten in een duel, dat heb ik gemist. Dat heeft niet altijd te maken met het fysieke aspect, maar ook met wil je echt winnen of niet.”

De NEC-fans keerden zich tijdens de wedstrijd een paar keer fel tegen de eigen ploeg. Met name op de momenten dat in hun ogen de bal niet snel genoeg naar voren werd gespeeld, zoals in de tweede helft regelmatig het geval was. Na afloop klonk er een flink fluitconcert.

,,De verwachtingen bij de buitenwacht zijn hoog en wij hadden zelf ook veel meer verwacht van vandaag”, aldus Meijer. ,,Zeker aan de bal moeten we veel beter kunnen. Dat hebben we vandaag niet laten zien, dus dat is niet goed. Ik vind dat we thuis tegen Excelsior meer moeten brengen. Je moet ook alleen kijken naar vandaag en niet algehele conclusies trekken, maar dat hebben we niet gedaan.”