Meijer verliest na harde nederlaag geloof in bereiken van play-offs met NEC: ‘Voor nu is dat weg’

NEC-trainer Rogier Meijer is negatief verrast door het optreden van zijn ploeg tegen FC Twente. De Doetinchemmer erkent dat zijn ploeg door de harde 4-0-nederlaag voor een schier onmogelijke opgave staat in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal.

NEC had niets in te brengen tegen FC Twente. De bezoekers lieten nog wel na om binnen een minuut toe te slaan via Lasse Schöne, maar daarna domineerde de thuisploeg en was de 4-0 eindstand door doelpunten van Virgil Misidjan (twee keer), Vaclav Cerny en Ricky van Wolfswinkel niet eens geflatteerd.

,,Ik ben het meest teleurgesteld over dat we ons eigen spel niet hebben kunnen spelen”, zei Meijer. ,,We waren erg slordig aan de bal. Ik heb in de eerste helft meer spelers op de grond zien liggen dan staand op het veld. Dat kwam doordat ze uitgleden, maar ook door duelkracht, dat Twente meer had dan wij.”

,,Het was daardoor lastig voor ons om onder de druk uit te voetballen. Het werd een ren-je-rot-wedstrijd voor ons. Dat vind ik jammer, omdat ik vooraf aangaf dat we met lef en durf moesten spelen. De mogelijkheden lagen er zeker om meer gevaar te stichten, maar daar gingen we niet goed mee om.”

NEC heeft nog altijd drie punten achterstand op de voor de play-offs benodigde achtste plaats, die wordt gedeeld door RKC Waalwijk en sc Heerenveen. Die twee concurrenten komen later dit weekend nog in actie en kunnen de achterstand dus vergroten tot zes punten met nog twee speelrondes te gaan in de eredivisie.

,,Voor nu is het geloof in het behalen van de achtste plaats weg, maar dat hangt ook af van wat RKC en Heerenveen dit weekend doen. Dat kan de stemming weer wat veranderen. We hebben nog twee wedstrijden en daarin moeten we het goede gevoel terugkrijgen. Door te winnen of goed te spelen tegen AZ of Fortuna.”

NEC ziet in een week tijd het laatste play-offticket door de vingers glippen. De club stond twee weken geleden nog op de achtste plaats, maar verspeelde vorige week in de slotfase een 2-1-voorsprong tegen sc Heerenveen (2-3) en die dreun leek NEC nog niet boven te zijn tegen FC Twente.

,,Na Heerenveen waren we hartstikke teleurgesteld over het resultaat, maar hielden we wel een goed gevoel over aan het spel. Vandaag waren we een maatje te klein. Nu hebben we best een lange periode om de spelers fris en energiek te krijgen tegen AZ. We moeten nog twee keer alles geven en dan zien we wel wat ons dat oplevert.”