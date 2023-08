Meijer verwacht dat NEC zich herstelt: ‘Zondag zijn we gevallen, nu moeten we opstaan’

NEC zakte tegen Excelsior finaal door de ondergrens. De Nijmeegse club was in alle opzichten de mindere van de Rotterdammers. NEC boog voor rust nog wel een achterstand om in een 2-1-voorsprong, maar dat zorgde niet voor een betere tweede helft.

,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld over zondag”, zegt Meijer. ,,We hadden veel van de wedstrijd gehoopt en verwacht, maar we kunnen er niet dagen in blijven hangen. Het was het eerste duel van het seizoen en we zijn bijna letterlijk een nieuw team. Het zal met vallen en opstaan gaan. Zondag zijn we gevallen, nu moeten we opstaan.”

Bijna alle spelers van NEC die aan de aftrap verschenen tegen Excelsior, krijgen ondanks het zwakke optreden ook het vertrouwen tegen Heracles Almelo. Dirk Proper is terug van een schorsing en vervangt Mees Hoedemakers, die net als vele andere nieuwkomers het moeilijk had bij zijn officiële debuut.

,,Het zou heel gek zijn als we zes weken lang op een bepaalde manier hebben getraind en gespeeld en dat ik dan na een nederlaag alles omgooi. Je gelooft ergens in als team en staf. Het komt niet geloofwaardig over als ik nu vijf wissels toepas. Wat moet ik volgende week dan doen als het resultaat tegen Heracles tegenvalt? Ik heb met de jongens gesproken en ze hebben allemaal het gevoel dat het beter moet dan zondag.”

Ik krijg niks mee van de reacties, ik lees helemaal niks Rogier Meijer, Trainer NEC

Meijer kan een zege op Heracles Almelo goed gebruiken om de kritiek te verstommen. Hij heeft bij een deel van de achterban nog maar weinig krediet doordat NEC vorig seizoen na een belabberd slot op de teleurstellende twaalfde plaats eindigde en het voetbal vaak ook tegenviel. Er werd voor dit seizoen aanvallender voetbal beloofd, maar daar was tegen Excelsior niets van terug te zien.

,,Ik krijg niks mee van de reacties. Ik lees helemaal niks. Ik focus me op het team. Je moet begrijpen dat er zestien spelers zijn vertrokken in de zomer en er negen terug zijn gekomen. Dat zijn spelers met een verhaal. Iemand uit Japan, iemand uit Frankrijk. Spelers die de taal nog niet kennen en soms langer nodig hebben om fit te worden. Dan kost het iets langer om te leveren. Ik voel niet zoveel druk.”

NEC zag ook Heracles Almelo de eerste competitiewedstrijd verliezen, maar de Tukkers hielden een beter gevoel over aan de 4-1-nederlaag tegen Ajax die pas in het laatste kwartier tot stand kwam. De club promoveerde vorig seizoen als kampioen van de Keuken Kampioen divisie naar de eredivisie. NEC won twee jaar geleden met 0-1 in Erve Asito door een doelpunt van Ali Akman.

,,Ik heb Heracles in de voorbereiding een aantal keer gezien en zaterdag tegen Ajax. Ze deden het uitstekend in de ArenA. Er zit veel voetballend vermogen en snelheid in de ploeg. We spelen op kunstgras, daar moeten we rekening mee houden. Ik denk echter ook dat Heracles een ploeg is waar wij goed tegen kunnen voetballen. Dat moeten we wel beter doen dan zondag.”