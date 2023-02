Meijer verwacht getergd NEC tegen Feyenoord: ‘Dat moet voor extra scherpte zorgen’

NEC-trainer Rogier Meijer verwacht dat zijn ploeg getergd aan de aftrap verschijnt in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de achtste finales van de KNVB-beker. De Doetinchemmer vindt de Nijmeegse club niet kansloos tegen de koploper van de eredivisie.

NEC kende afgelopen zondag een flinke domper met de pijnlijke 1-0-nederlaag tegen Go Ahead Eagles. De club speelde een zeer zwakke wedstrijd (er werd niet één keer op doel geschoten) en bewees zichzelf een slechte dienst in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

,,We willen ons tegen Feyenoord van onze beste kant laten zien”, zegt Meijer. ,,Dit is een prachtige wedstrijd tegen de koploper in een mooie ambiance. Dit zijn de duels die elke voetballer wil spelen. Natuurlijk waren we niet tevreden over zondag. Dat moet morgen voor extra scherpte zorgen.”

NEC ging twee weken geleden in de competitie ook al bezoek bij Feyenoord en verloor toen met 2-0. De ploeg speelde de hele tweede helft met een man minder door een rode kaart vlak voor rust voor Ivan Márquez. Die prent werd gegeven op advies van de VAR, maar geseponeerd door de KNVB.

,,Ik weet niet of het morgen een heel andere wedstrijd wordt”, vertelt Meijer. ,,Dat hoop ik niet, want ik vond ons tot aan de rode kaart prima spelen. Het zou helpen als het dit keer wat langer elf tegen elf blijft. Wij gaan niet iets heel anders doen. In de winterstop hebben we de accenten gelegd op hoe we nu spelen. Ik wil dat we ons daarin ontwikkelen. We zullen zien of dat morgen werkt. Anders moeten we de tactiek misschien iets gaan aanpassen, maar op voorhand doen we dat niet.”

Quote Ik heb niet het gevoel dat ploeggeno­ten minder initiatief nemen als Tannane in het veld staat. Rogier Meijer, Trainer NEC

Bij Feyenoord zou er sprake kunnen zijn van lichtzinnigheid. De Rotterdammers zouden gezien de spannende titelstrijd de KNVB-beker van ondergeschikt belang kunnen vinden. Bovendien kampt Feyenoord met een volle ziekenboeg. Onder anderen Justin Bijlow, Gernot Trauner en Sebastian Szymanski zijn langdurig geblesseerd.

,,Ik geloof er niet in dat Feyenoord de competitie belangrijker vindt”, stelt Meijer. ,,De beker is ook voor hun een grote prijs. Ze spelen daarnaast voor eigen publiek en de finale is altijd in hun stadion. Ze zullen zich niet sparen tegen ons.”

Na de wanvertoning tegen Go Ahead Eagles was er veel kritiek op Oussama Tannane. De middenvelder keerde terug van een schorsing van drie wedstrijden en was een van de slechtste spelers aan NEC-zijde. Opvallend was dat de ploeg in de weken daarvoor een veel hoger niveau haalde.

,,Ik heb niet het gevoel dat ploeggenoten minder initiatief nemen als Tannane in het veld staat”, aldus Meijer. ,,Dat Proper tegen Sparta en Emmen meer aanvallende inbreng had, kwam omdat we toen de bal langer in de ploeg hielden. Tegen Go Ahead waren we die al na twee passes kwijt. Dan kan Proper wel naar het vijandelijke strafschopgebied lopen, maar dan staat hij aan de verkeerde kant van het veld. Marques heeft ook niet echt fijne ballen gehad. Als je als elftal niet goed speelt, dan word je ook niet echt gevaarlijk. Dat we tegen Go Ahead niet zo fris oogden als daarvoor, had niets te maken met de aanwezigheid van Tannane.”

Feyenoord-NEC begint woensdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink. Bij NEC zijn Philippe Sandler, Landry Dimata en Jordy Bruijn nog vraagtekens. Magnus Mattsson, Robin Roefs en Mathias De Wolf ontbreken sowieso.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.