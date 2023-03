Meijer waarschijnlijk ook volgend seizoen op de bank van NEC: club en trainer willen met elkaar door

De kans is groot dat Rogier Meijer ook volgend seizoen de trainer is van NEC. De Nijmeegse club en de 41-jarige Doetinchemmer hebben de intentie naar elkaar uitgesproken om het aflopende contract te verlengen.

NEC en Meijer hebben in januari en deze week een tweetal gesprekken met elkaar gevoerd over de toekomst. Daarin hielden beide partijen een positief gevoel aan over. Binnenkort starten de onderhandelingen over een nieuw contract voor Meijer.

Meijer is bezig aan zijn derde seizoen als zelfstandig hoofdtrainer van NEC, nadat hij eerst in de jeugdopleiding werkzaam was. De oud-speler van De Graafschap vormde in het seizoen 2019-2020 een trainerstrio met François Gesthuizen en Adrie Bogers in De Goffert.

Meijer promoveerde in 2021 met NEC via de play-offs naar de eredivisie. De club handhaafde zich vorig seizoen overtuigend en aast deze jaargang op een plek in de play-offs voor Europees voetbal. NEC staat na 23 speelrondes op de negende plaats en moet waarschijnlijk als achtste eindigen voor een play-offticket.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.