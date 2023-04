Meijer zag aangeslagen NEC-spelers na derbydebacle: ‘We hadden iets langer nodig dan normaal om dat te verwerken’

Bij NEC heerste verslagenheid na het debacle tegen Vitesse. De club was de favoriet, maar kon in een kolkende Goffert niet omgaan met die druk. De aartsrivaal profiteerde dankbaar van de vele knulligheden in het spel van NEC.

,,Die nederlaag was een pittige om te slikken”, zegt Meijer. ,,We hadden iets langer dan normaal nodig om dat te verwerken. Er was enorme teleurstelling. Maar na anderhalve dag rouwen moesten we ook weer verder, want tegen Groningen spelen we opnieuw een heel belangrijke wedstrijd. Iedereen is er wel weer bovenop gekomen.”

Meijer nam deze week Jasper Cillessen nog even apart. De doelman van het Nederlands elftal beleefde tegen Vitesse een nachtmerrie. Hij blunderde bij de eerste twee tegendoelpunten en stapelde daarna ook fout na fout op.

,,Ik sprak hem meteen na de wedstrijd al en heb maandag ook nog even met hem gezeten. Voor hem geldt hetzelfde als voor het team. Hij moet zich oprichten en vooruitkijken in plaats van achterom. Hij zat er flink doorheen. Hij hoefde wat mij betreft geen sorry te zeggen, maar dat tekent wel zijn betrokkenheid.”

NEC kreeg woensdag wel een opsteker toen RKC Waalwijk verloor van Go Ahead Eagles (3-2). Daardoor blijft de achterstand op RKC, die als nummer acht met nog vijf speelrondes te gaan virtueel het laatste play-offticket in bezit heeft, drie punten.

,,Na woensdag is het nog steeds zo dat we een reële kans hebben op het bereiken van de play-offs. Dat is ook energie die we kunnen gebruiken voor de wedstrijd tegen Groningen. Maar we moeten onze ambities nu wel kracht bijzetten door middel van een overwinning.”

NEC is het ook aan zijn stand verplicht om te winnen van FC Groningen. De noorderlingen staan op een beschamende zeventiende plaats en hebben een wonder nodig om degradatie naar de Keuken Kampioen divisie te ontlopen.

,,Groningen staat niet voor niets op de zeventiende plaats. Er is daar veel misgegaan. Ze vechten tegen ons voor een van hun laatste kansen, dus we kunnen ervan uitgaan dat ze tot het bot zijn gemotiveerd. Daar moeten wij ons tegen wapenen. We hebben vaker bewezen dat we veerkracht tonen na een tegenslag.”

