Meijer zag El Karouani worstelen met contractsituatie bij NEC: ‘Hij heeft het heel moeilijk gehad’

El Karouani legde net als Márquez om financiële redenen de aanbieding van NEC naast zich neer. De linksback kreeg hetzelfde voorstel als Bart van Rooij en Dirk Proper, die onlangs wel bijtekenden, maar dat was voor hem niet goed genoeg.

,,Souffian heeft het net als Bart heel moeilijk gehad met zijn contractsituatie, alleen zag je dat minder aan hem”, zegt Meijer. ,,Dat is hoe hij is. Ik heb nooit het idee gehad dat de onzekerheid over zijn toekomst hem afleidde in het veld.”

Dat El Karouani en Márquez NEC na dit seizoen gaan verlaten, is voor Meijer geen reden om het duo op de bank te zetten. Márquez is al twee seizoenen een belangrijke kracht in de verdediging, maar El Karouani speelt wisselvallig.

,,Souffian speelde tegen PSV niet zijn beste wedstrijd, maar we moeten ook niet vergeten dat hij toen net begonnen was aan de Ramadan. Nu speelt dat alweer een tijdje en springt hij daar steeds beter mee om. Tegen Emmen vond ik hem goed spelen.”

Gesprek met Dimata en Tavsan

NEC moet zich in de Gelderse derby in eigen huis tegen Vitesse oprichten na twee teleurstellende wedstrijden. De club verloor van PSV (2-4) en kwam vorige week niet verder dan een gelijkspel tegen FC Emmen (0-0). Daardoor moet NEC steeds meer in de achtervolging in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

,,Ik vind ons tegen Vitesse de favoriet, maar dat zegt niks over de derby. Vitesse heeft het dit seizoen lastig, maar ik heb ook wedstrijden van ze gezien, zoals vorige week tegen Go Ahead (2-0-zege), waarin je ziet dat ze voldoende ervaring, kracht en snelheid hebben. Daar moeten wij ons tegen wapenen.”

Meijer ging deze week ook nog even in gesprek met Landry Dimata en Elayis Tavsan. Het duo kreeg het tegen FC Emmen verbaal met elkaar aan de stok, nadat Dimata woedend was dat Tavsan de bal niet aan hem voorgaf en voor eigen succes ging. Ploeggenoten moesten hen uit elkaar halen.

,,Het is niet voor het eerst in het voetbal dat spelers elkaar de waarheid zeggen. Ik heb het bewuste moment met Landry en Elayis besproken, we moeten uiteindelijk met elkaar verder. Maar die situatie werd wel erg breed uitgemeten in de media.”

Meijer blikt zaterdag uitgebreid vooruit op de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse.

