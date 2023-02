Meijer ziet groot verbeterpunt voor belangrijke week met NEC: ‘We zoeken wel héél veel naar de combinatie’

NEC hoopte in de februarimaand een flinke slag te slaan in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, maar komt vooralsnog bedrogen uit. De duels met Go Ahead Eagles (1-0-nederlaag) en SC Cambuur (0-0) liepen uit op een deceptie, waardoor er extra druk is komen te staan voor het treffen met Excelsior.

,,Gezien de voorgaande twee wedstrijden hunkeren we naar een zege”, zegt Meijer. ,,Het gevoel dat we iets willen rechtzetten leeft wel in de groep en bij mij zelf. We kunnen het verleden helaas niet meer terugdraaien. We moeten tegen Excelsior laten zien dat we daarvan hebben geleerd.”

Bij NEC is er gedurende een langere periode nog niet echt een stijgende lijn in het spel te zien. Het elftal leek tegen FC Emmen (3-1-zege) en Sparta Rotterdam (1-1) echt een stap te hebben gezet in het aanvallende gedeelte, maar dat bleek van korte duur.

,,We moeten soms iets meer het geluk opzoeken”, vertelt Meijer. ,,We zoeken wel heel veel naar de combinatie. Een vroege voorzet of een snel schot op doel kan ook weleens succes opleveren. Dat hebben we dit seizoen inderdaad al vaker geroepen. Maar je moet heel vaak dezelfde dingen tegen spelers zeggen, anders vergeten ze het. We blijven dus dingen herhalen, dat is een proces.”

NEC treft met Excelsior een team dat gevaarlijk is in de omschakeling. Marouan Azarkan en Couhaib Driouech zorgen voorin voor flink wat dreiging met hun snelheid. Maar Excelsior presteert ook wisselvallig. Thuis werd met 2-1 gewonnen van titelkandidaat AZ gewonnen, maar vorige week in Alkmaar werden al in de eerste helft vijf doelpunten geïncasseerd. Ook tegen Ajax (7-1), PSV (1-6) en Feyenoord (5-1) kreeg Excelsior een pak slaag.

,,We zullen bij vlagen met veel spelers op hun helft staan en als we slordig balverlies lijden, dan kunnen zij levensgevaarlijk worden. Daar moeten wij ons tegen wapenen. Een van onze betere punten is dat we een goede organisatie hebben. Dat mag niet wegvallen, wanneer je een aantal keer niet wint. De dingen die we moeten verbeteren zijn duidelijk.”

NEC kan tegen Excelsior en volgende week tegen FC Volendam alsnog goede zaken doen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De club is kijkend naar het resterende programma eigenlijk ook wel verplicht om de komende twee wedstrijden te winnen, want daarna volgen veelal ontmoetingen met clubs uit het linkerrijtje.

“Als ik nu zeg dat ik zes punten eis en we halen geen zes punten, moet ik op mijn kop gaan staan. Dat heeft niet zoveel zin. We hebben vooralsnog te weinig punten gepakt deze maand, dat is een feit. Nu komen er wedstrijden aan waarin we weer een goede gelegenheid krijgen om voldoende punten te behalen. Daar is zondag de eerste van.”

Excelsior-NEC begint zondag om 20.00 uur in het Van Donge & De Roo Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. NEC mist de geschorste Oussama Tannane en de langdurig geblesseerden Robin Roefs en Mathias De Wolf. Bart van Rooij is nog een twijfelgeval door een blessure.

