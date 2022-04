Meijer ziet rode kaart als kantelpunt: ‘Je kan rood geven, maar Ali heeft niet de intentie om tegenstander te raken’

Akman ging in de 58e minuut hard door op Sadilek. De spits raakte zijn tegenstander met half gestrekt been boven de enkel. Scheidsrechter Dennis Higler gaf Akman aanvankelijk geel, maar stuurde hem na ingrijpen van de VAR alsnog van het veld.

,,Tot de rode kaart zaten we uitstekend in de wedstrijd”, zei Meijer. ,,Ik vond het een gelijkopgaand en mooi duel. We deden het geweldig in het druk zetten en haalden aan de bal ook een goed niveau. We waren na rust beter dan FC Twente.”

,,De rode kaart was een kantelpunt. We speelden daarna vijf minuten goed, maar na de 0-1 zag je het geloof een beetje wegvallen. Maar als je terugkijkt naar het eerste uur, dan ben ik wel tevreden. Het is niet zo makkelijk om de kansen aaneen te rijgen tegen een goede ploeg als Twente. We hebben wel onze momenten gehad en op het moment met Vlap na het eerste uur niets weggegeven. Dat kunnen we meenemen in de volgende wedstrijden.”