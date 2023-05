Meijer ziet seizoen van NEC in duigen vallen: ‘Optelsom van spelers die bezig zijn met wat anders’

NEC had moeten winnen van AZ om in de race te blijven in de strijd om een plek in de play-offs, maar dat zat er na een goede openingsfase, waarin Pedro Marques een grote kans miste, geen moment in. De bezoekers liepen zonder zich bovenmatig te hoeven inspannen weg bij de thuisploeg door twee doelpunten van uitblinker Jesper Karlsson en één van Jordy Clasie.

,,We begonnen goed en kregen een grote kans op de 1-0”, zegt Meijer. ,,We konden AZ aardig onder druk houden. Daarna kwam er een fase dat zij wat beter aan de bal werden en moesten wij wat verder terug. Zonder dat we echt grote kansen weggaven, maar bij rust stonden wel wel met 0-2 achter en hadden we geluk dat er nog een goal van AZ werd afgekeurd.”

,,De goals vielen uit momenten van niets. Bij de 0-1 kreeg Karlsson iets te veel ruimte en dat is bij hem een halve goal. Natuurlijk hebben we dat vooraf besproken. Je moet rondom het strafschopgebied veel agressiever dekken en vooruit verdedigen, dat hebben we niet goed gedaan. Bij de 0-2 verliezen we zelf de bal. Daarna was wel de geest uit de fles. Het echte duelleren en er alles aan willen doen was wel weg.”

Je ziet nu wel dat als er dingen niet gaan zoals wij het graag willen, dat we niet meer zo spelen als voorheen Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC pakte in de laatste zeven wedstrijden slechts vier punten. De club stond begin deze maand na de benauwde zege op het gedegradeerde FC Groningen (0-1) nog op de voor de play-offs benodigde achtste plaats, maar zakte vervolgens door het ijs tegen sc Heerenveen (2-3 na 2-1-voorsprong vlak voor tijd), FC Twente (4-0) en dus AZ.

,,We beginnen met de beste bedoelingen aan de wedstrijd, dat zag je vandaag ook in de eerste twintig minuten”, vertelt Meijer. ,,Alleen je ziet nu wel dat als er dingen niet gaan zoals wij het graag willen, dat we niet meer zo spelen als voorheen. De honderd procent scherpte en de arbeid die moet worden geleverd ontbreekt. Dat is de opstelsom van heel veel spelers die bezig zijn met wat anders, zoals een transfer.”

NEC sluit het seizoen volgende week af met een uitwedstrijd tegen nummer dertien Fortuna Sittard. Voor beide clubs staat niets meer op het spel. NEC kan als de huidige nummer elf hoogstens nog als negende eindigen, maar ook dreigt de twaalfde plaats onder aartsrivaal Vitesse.

,,We moeten nou eenmaal nog een keer spelen en daar kunnen we ook iets leuks van maken. Dat wordt de insteek. Ik ga er over nadenken of ik spelers die vertrekken nog wat speeltijd gun, zoals Mattijs (Branderhorst). Er zullen sowieso weer wat wijzigingen moeten komen, omdat Lasse (Schöne) en Dirk (Proper) zijn geschorst. We moeten ons nog één keer van onze beste kant laten zien.”

,,Ivan (Márquez) en Landry (Dimata) stelde ik vandaag bewust niet op. Ivan was begin deze week ziek en hij voelde zich nog niet top. Hij was ook nog wat zaken aan zijn hoofd betreffende zijn nieuwe club, dus vond ik het beter om hem niet te laten spelen. Voorin wilde ik frisse energie en Pedro heeft dat prima gedaan. Hij was bij alle gevaarlijke momenten betrokken.”