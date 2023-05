Meijer ziet typerend einde van het seizoen voor NEC: ‘Er spelen veel dingen die niet bekend zijn’

NEC stevende lange tijd af op een 0-1-zege door een rake strafschop na ruim een uur van invaller Landry Dimata. Daarvoor en daarna lieten de bezoekers vele kansen onbenut en kregen ze daar in de blessuretijd van de tweede helft de rekening voor gepresenteerd door eveneens een benutte penalty van Paul Gladon.

,,Het is ongelofelijk dat we niet hebben gewonnen”, verzuchtte Meijer. ,,De eerste helft was gelijkwaardig, maar kregen we nog wel twee goede kansen. In de tweede helft hebben we zeker zeker vier grote kansen gecreëerd exclusief de strafschop. En dan wordt het nog gelijk door zo’n dubieuze penalty.”

,,Het is niet de eerste keer dat we na hebben gelaten om de wedstrijd te beslissen. We hebben opnieuw te weinig rendement gehaald uit de kansen. We hadden uit moeten lopen naar 0-2, 0-3 en 0-4, maar lieten de zege weer door onze vingers glippen. Dat is frustrerend.”

Dat we nog zijn ingehaald door Vitesse is vervelend, maar het meest pijnlijke vind ik dat we vandaag niet hebben gewonnen, omdat dat dikver­diend zou zijn geweest Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC zakte door alweer het vijftiende gelijkspel van het seizoen naar de twaalfde plaats in de eredivisie. De club werd gepasseerd door aartsrivaal Vitesse, dat knap met 0-1 won van landskampioen Feyenoord. Dat terwijl de Arnhemmers het hele seizoen degradatiezorgen hadden.

,,Dat we nog zijn ingehaald door Vitesse is vervelend, maar het meest pijnlijke vind ik dat we vandaag niet hebben gewonnen, omdat dat dikverdiend zou zijn geweest”, vertelde Meijer. ,,Dat had ook een ander gevoel gegeven. Nu heerst er een mix van woede en teleurstelling in de kleedkamer, omdat we de wedstrijd weer niet hebben afgemaakt.”

NEC heeft het mislopen van de play-offs om Europees voetbal te danken aan een dramatisch slot. De club pakte in de laatste negen wedstrijden vijf punten. Meijer zei vorige week dat dat het gevolg was van ‘heel veel spelers die met andere dingen bezig zijn.’ Met Ivan Márquez en Souffian El Karouani zijn er twee basisspelers zeker van een vertrek.

,,Er is wel iets meer aan de hand dan alleen deze twee spelers”, aldus Meijer. ,,Jij weet niet of de overige basisspelers blijven. Er spelen veel dingen die niet bekend zijn. Dat houden we binnenskamers. We hebben tegen Vitesse en Heerenveen ook twee klappen gehad en dat komt er dan nog eens bij op.”

,,We zijn in de laatste acht speelrondes te wisselvallig geweest, terwijl we daarvoor heel stabiel waren. We hebben de laatste weken te veel tegendoelpunten gekregen en te veel kansen gemist. Dat heeft ons opgebroken. Maar er zijn ook genoeg dingen goed gegaan. We hebben een punt meer dan vorig seizoen, maar eindigen een plek lager. Alleen staat het allemaal dicht bij elkaar. Een minuut voor tijd vandaag stonden we nog negende.”