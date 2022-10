Meijer ziet vertrouwen toenemen bij NEC na bekerzege: ‘Tegen Go Ahead is winst nog belangrijker’

NIJMEGEN - NEC wil in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles laten zien dat de bekerzege op Fortuna Sittard (3-2) niet slechts een korte opleving was na een mindere periode. De Nijmeegse club heeft vertrouwen opgedaan door de eerste thuisoverwinning van dit seizoen.

NEC richtte zich tegen Fortuna Sittard op na de decepties in de eredivisie tegen Excelsior (1-1) en Sparta Rotterdam. De club heeft tegen Go Ahead Eagles een zege nodig om het gat met de subtop, waar NEC een plek in ambieert, niet nog groter zien te worden.

,,Tegen Go Ahead zijn de drie punten nog belangrijker dan tegen Fortuna”, zegt Meijer. ,,Alleen is het lekker dat we met een zege op zak toewerken naar de komende wedstrijd. Dat doet toch iets met de groep. Iedereen is wat vrolijker.”

NEC en Go Ahead Eagles staan dicht bij elkaar in de buurt op de ranglijst in de eredivisie (respectievelijk op de elfde en dertiende plaats), maar het gevoel bij beide ploegen is anders. NEC won geen van de laatste acht competitiewedstrijden, terwijl Go Ahead Eagles ongeslagen bleef in de voorgaande vijf duels.

,,Go Ahead heeft een degelijk, stug team”, vertelt Meijer. ,,Ze hebben fysieke sterke spelers, zeker in de aanval. Het zal zeker geen makkelijke wedstrijd worden. Ik verwacht niet dat ze volle bak druk gaan zetten. Ze zullen de ruimtes klein maken en het is aan ons om daar iets op te bedenken.”

Systeem

Meijer houdt tegen Go Ahead Eagles vermoedelijk vast aan dezelfde spelers als tegen Fortuna Sittard. Hij gooide toen het systeem om (van 4-3-3 naar 5-3-2) en voerde vijf wijzigingen door in zijn opstelling. Mede daardoor liep het in aanvallend opzicht een stuk beter.

,,Ik weet niet of ik eerder met dit systeem had moeten starten”, aldus Meijer. ,,We hebben ook een tijdje niet zoveel centrale verdedigers gehad en dat maakt het lastig. Het is goed dat we ook 5-3-2 zijn blijven trainen. Dat heeft ons uiteindelijk wel geholpen in een paar wedstrijden en tegen Fortuna ook.”

“Gaandeweg in de wedstrijd ging ook Fortuna het omzetten. Toen gingen zij naar twee aanvallende middenvelders in plaats van één. Dan moeten wij ook gaan kijken welke types we in het veld hebben staan en of het daarmee lukt. Zondag zullen we zien of we tegen Go Ahead met één of twee controleurs gaan spelen.”

NEC-Go Ahead Eagles begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Bij NEC is Ivan Márquez een twijfelgeval wegens een knieblessure. Joris Kramer, Jordy Bruijn en Andri Baldursson keren terug in de wedstrijdselectie. Alleen Mathias de Wolf ontbreekt nog enige tijd door een blessure.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Lartey Sanniez, Sandler, Verdonk, El Karouani; Schöne, Mattsson, Tannane; Marques, Duelund.