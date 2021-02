Met komst Ted van Leeuwen dreigt een cultuuromslag bij NEC

NEC door beker­strijd nu op Valentijns­dag tegen FC Den Bosch

26 januari NIJMEGEN - NEC ontvangt volgende maand FC Den Bosch twee dagen later dan gepland in Nijmegen. De wedstrijd in de eerste divisie stond oorspronkelijk gepland op 12 februari, maar NEC speelt twee dagen daarvoor de kwartfinale in het bekertoernooi tegen VVV Venlo. Daarom is de wedstrijd tegen de Bosschenaren verplaatst naar 14 februari.