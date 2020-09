Middenvelder Javier Vet (27) tekent voor één seizoen bij NEC

De komst van de transfervrije Vet diende zich maandag al aan.



Bij NEC is hij een directe versterking centraal op het middenveld, waar de 36-jarige Edgar Barreto dit seizoen lang niet alle duels in actie zal kunnen komen. Met Dirk Proper en Syb van Ottele (beiden 18 jaar) heeft NEC-trainer Rogier Meijer twee jongelingen achter de hand.



Vet droeg in twee jaar 48 keer het shirt van De Graafschap, nadat hij in de zomer van 2018 overkwam van Almere City. Voor die club speelde hij 70 wedstrijden in drie seizoenen. Vet debuteerde in 2013 in het betaalde voetbal bij FC Dordrecht (25 duels).