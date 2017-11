Minuut stilte voor overleden Cees Kornelis voor topper in NEC-stadion

Kornelis (4 september 1946) groeide op in de Tooropstraat in Nijmegen en speelde in de jeugd voor Quick ’88 en NEC. Patrick omschrijft zijn vader als een echt sportmens en een winnaar. Zo hield de (semi)prof tijdens de wedstrijd een eigen score bij om zich te motiveren. De spits passeert mij: 1-0. Ik win een duel: 1-1.



Kornelis speelde zijn meeste wedstrijden in de eredivisie, promoveerde met De Graafschap en NEC, pakte het kampioenschap in de eerste divisie met NEC en PEC Zwolle en verloor met NEC de bekerfinale tegen NAC in 1973. Ook zat hij in de voorselectie van Oranje voor het WK van 1974.



Kornelis hield niet van scheenbeschermers

De inwoner van Grave hield van mannelijk voetbal en niet van scheenbeschermers. Van een mooie tackle, soms met twee benen vooruit. Dat kon toen nog. Af en toe aan de noodrem trekken. Of een correct uitgevoerde kapsliding. Waar tegenwoordig alleen een speler als Jeffrey Bruma van VfL Wolfsburg af en toe nog op te betrappen is, vertelt Patrick. ,,Daar genoot mijn vader echt van.’’