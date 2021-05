‘Mister Play-Off’ Javier Vet kijkt reikhalzend uit naar nacompetitie met NEC: ‘Wedstrijden op leven en dood’

NEC-supporters steunen lokale onderne­mers met ‘een Teske veur Thuus’

18 april NIJMEGEN - Een Nimweegse Leverworst, verschillende lokale biertjes en NEC-massageolie. Het is een kleine greep uit het ‘Teske veur Thuus’ (tasje voor thuis) vol producten van lokale ondernemers. Het teske is een initiatief van NEC-supportersgroepen in samenwerking met de Nijmeegse voetbalclub, om de lokale middenstand te steunen.