Mühren doet NEC twee keer pijn en zorgt voor overwinning van Cambuur

LIVENIJMEGEN – Na het zwaarbevochten gelijkspel van NEC tegen Jong Ajax (3-3), nam SC Cambuur de koppositie over van de Amsterdammers. De ploeg uit Leeuwarden is vanavond (aftrap 20.00 uur) de tegenstander van de Nijmegenaren in het Goffertstadion.