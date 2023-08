Musaba neemt na mislukte huurperiode bij NEC definitief afscheid van AS Monaco en vertrekt naar Engeland

Anthony Musaba vervolgt zijn carrière in Engeland. De in Beuningen geboren aanvaller heeft na zijn mislukte huurperiode bij NEC een meerjarig contract getekend bij Championship-club Sheffield Wednesday.

Musaba had geen toekomst meer bij AS Monaco, dat hem in 2020 voor liefst 2,5 miljoen euro overnam van NEC. De buitenspeler, die in de jeugdopleiding van NEC en Vitesse actief was, was het seizoen daarvoor een van de revelaties bij de Nijmeegse club in de eerste divisie.

Bij AS Monaco kwam Musaba nooit uit de verf en kwam hij in totaal tot slechts één wedstrijd, in 2021 in de voorrondes van de Champions League. De Franse topclub leende hem elk jaar uit, aan achtereenvolgens Cercle Brugge, sc Heerenveen, FC Metz en vorig seizoen dus aan NEC.

NEC zag vanwege zijn snelheid en diepgang in Musaba het ontbrekende puzzelstukje in de aanval en haalde hem in de winterstop terug. De oud-international van Jong Oranje moest het afgelopen half jaar echter vaak genoegen nemen met een plek op de bank. Hij scoorde in achttien officiële duels twee keer.

Sheffield Wednesday eindigde vorig seizoen als derde in de League One en promoveerde via de play-offs naar het Championnship, het één na hoogste niveau in Engeland. De club werd vier keer landskampioen, maar dat was aan het begin van de vorige eeuw.