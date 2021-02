Na 26 maanden weer een technisch directeur: Ted van Leeuwen moet NEC naar de eredivisie leiden

NIJMEGEN - Ted van Leeuwen moet NEC naar de eredivisie leiden. De 68-jarige Apeldoorner is bij de Nijmeegse eerstedivisieclub de nieuwe technische directeur. Hij wordt naar verluidt donderdag gepresenteerd in De Goffert.

Het nieuws, dat Omroep Gelderland woensdagavond laat meldde, wordt door verschillende bronnen bevestigd.

Van Leeuwen, tussen 2008 en 2013 technisch directeur bij Vitesse, was na zijn vertrek bij FC Twente eind vorig seizoen werkloos. Bij de club uit Enschede was hij bezig aan zijn tweede periode, met de promotie naar de eredivisie in 2019 als het hoogtepunt.

In Nijmegen vult Van Leeuwen een vacuüm. NEC zit al 26 maanden zonder technisch directeur. In de afgelopen zeven jaar tijd versleet de club vier ‘td’s’. De helft van die tijd is de post in De Goffert onbezet gebleven. Het laatste ‘slachtoffer’ was Remco Oversier, die werd ontslagen op 4 december 2018.

Sinds het vertrek van Oversier dik twee jaar geleden bepaalt algemeen directeur Wilco van Schaik ook het technisch beleid in het Gofferstadion. Met ondersteuning van voornamelijk hoofd scouting Nick Kersten. Ook trainer Rogier Meijer en hoofd opleiding Dennis te Braak schoven in die periode aan voor overleg.

Van Leeuwen zou per direct starten met zijn klus bij NEC. Hij was zelf niet bereikbaar voor commentaar en ook niet bij het KNVB-bekerduel met VVV-Venlo (1-2 verlies) aanwezig. Opvallend: zijn goede vriend Fred Rutten zat wel in het stadion. Mogelijk om de Nijmeegse equipe door te lichten.