Na twee wedstrijden verkeert NEC al in crisissferen: waar komt de onvrede onder de fans vandaan?

NEC voert wijzigin­gen door in rvc: Maters en Burghouts komen, Emons vertrekt

NEC voert een aantal wijzigingen door in de raad van commissarissen (rvc). Nadine Maters en Joep Burghouts nemen per 1 augustus zitting in het orgaan van de Nijmeegse club. Sjang Emons neemt dan afscheid.