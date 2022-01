NAC Breda meldt zich voor Vet: NEC wil middenvelder niet laten gaan

NAC zag in Vet een potentiele vervanger van Thom Haye, die voor naar verluidt 0,6 miljoen euro naar sc Heerenveen gaat. De Bredase club kreeg nul op het rekest van NEC, dat Vet wil behouden omdat de selectie niet al te breed is.

Vet moet dit seizoen genoegen nemen met een reserverol bij NEC. Hij stond alleen in de drie bekerwedstrijden in de basis. Eerder deze maand was hij in de achtste finales tegen FC Groningen (1-2) nog wel goed voor twee assists.

Aflopend contract

In de eredivisie was Vet dit seizoen al wel een keer trefzeker. Hij maakte het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-2). Hij viel vijftien keer in in de competitie, maar speelde nooit langer dan 26 minuten.

Vet beschikt over een aflopend contract bij NEC, waardoor de kans groot is dat hij komende zomer transfervrij vertrekt. Hij kwam medi0 2020 over van De Graafschap en speelde tot dusver 54 wedstrijden voor NEC, waarin hij negen keer scoorde.

NEC verwacht dat er maandag op de slotdag van de transfermarkt niets meer gaat gebeuren. De club contracteerde deze maand de transfervrije Wilfried Bony en liet Ole Romeny (FC Emmen) en Thomas Beekman (op huurbasis naar Helmond Sport) gaan.