Ndayishimiye bezorgt NEC punt in knotsgekke wedstrijd

DEVENTER - NEC heeft vrijdagavond karakter getoond in een knotsgek duel bij Go Ahead Eagles. De eerstedivisionist uit Nijmegen werd de eerste helft compleet overlopen door de Deventer’ thuisploeg (4-2), maar pakte alsnog een punt: 4-4.

NEC blijft vijftiende in de eerste divisie én ongeslagen in de derde periode (zeven punten in vier duels). De achterstand op de dichtstbijzijnde nacompetitieplek is wel gegroeid tot vijf punten.

Een desastreuze start lag aan de zwakke eerste helft ten grondslag. Al na 21 seconden stonden de bezoekers in de Adelaarshorst namelijk al met 1-0 achter, en dat na een eigen aftrap. Oud-NEC’er Paco van Moorsel tikte in de omschakeling van dichtbij binnen, nadat centrale verdediger Josef Kvida een inzet van Jaroslav Navratil nog van de lijn had gehaald.

Tweede goal

Die treffer was voor NEC allesbehalve een wake-upcall. Negen minuten na de 1-0 kregen de gasten namelijk de tweede goal om de oren. Bij een voorzet van Jeff Stans stonden verdedigers Leroy Labylle en Josef Kvida naar elkaar te kijken, Richard van der Venne profiteerde met een kopbal. Uit het niets kwam NEC na een kwartier terug in de wedstrijd, door een strafschop van Ferdy Druijf na een overtreding op rechtsback Terry Lartey-Sanniez: 2-1.

Het doelpuntenspektakel voor rust was na het spetterende begin nog niet ten einde. Verdediger Jeroen Veldmate vergrootte in de eerste helft nog zelfs tweemaal de marge naar twee. De aanvoerder van Go Ahead Eagles krulde in de 23ste minuut een makkelijk gegeven vrije trap van pakweg 20 meter fraai binnen en maakte in de 37ste minuten uit een hoekschop zijn tweede van de avond. Tussendoor had NEC-aanvoerder Joey van de Berg na een solo voor de 3-2 gezorgd.

De knotsgekke wedstrijd kreeg na rust een vervolg, met dank aan scheidsrechter Bax. De arbiter gaf NEC halverwege de tweede helft wel een heel gemakkelijke tweede strafschop na een duw van Veldmate op Druijf. Laatstgenoemde benutte het buitenkansje zelf: 4-3. Vervolgens golfde het spel op en neer. Zo miste de thuisploeg via Van der Venne (schot over) en Navratil (op Branderhorst) grote kansen op de 5-3. Aan de andere kant sloeg NEC wél toe. Invaller Mike Tresor Ndayishimiye pegelde na een hakje van Ole Romeny raak: 4-4.

Go Ahead Eagles-NEC 4-4 (4-2)

1. Van Moorsel 1-0, 10. Van der Venne 2-0, 16. Druijf (penalty) 2-1, 23. Veldmate 3-1, 36. Van den Berg 3-2, 37. Veldmate 4-2, 66. Druijf (penalty), 85. Ndayishimiye 4-4.

Scheidsrechter: Bax.

Toeschouwers: 8923.

Geel: Verhulst (Go Ahead Eagles), Kvida (NEC).

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne; Navrátil, Van Moorsel, Langedijk (77. Dzepar).