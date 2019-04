NEC-aanvaller Ndayishimiye: ‘Mijn ontwikkeling gaat sneller dan ik had verwacht’

NEC-trai­ner De Groot: ‘We leiden op de domste momenten balverlies’

19 april VOLENDAM - Interim-trainer Ron de Groot is opgelucht over de wonderbaarlijke ontsnapping vrijdagavond van NEC in en tegen Volendam: 2-3. ,,Met negen punten uit drie wedstrijden mag ik niet klagen.’’