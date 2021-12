NEC-aanvaller Okita zit met voet in het gips en is tot de winterstop uitgeschakeld

Okita plaatste op Instagram een foto waarop te zien is dat hij met zijn rechtervoet ingepakt op een bed ligt en voegde daar treurende smileys aan toe. Hij laat aan De Gelderlander weten dat hij waarschijnlijk iets heeft gebroken, maar is in afwachting van een definitieve diagnose. Okita miste vorige week al de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (2-3-nederlaag). Trainer Rogier Meijer zei voorafgaand aan dat duel dat de buitenspeler klachten heeft overgehouden aan de uitwedstrijd tegen AZ (1-1), zonder daarbij verder in detail te treden.

Uitstekende vorm

Voor NEC is de voorlopige afwezigheid van Okita een forse tegenvaller. De Congolees, die in oktober debuteerde voor de nationale ploeg van zijn land, verkeert dit seizoen in uitstekende vorm. Hij is dit seizoen al goed voor vier doelpunten en vier assists.



NEC komt voor de winterstop nog vijf keer in actie. De Nijmeegse club gaat zondag op bezoek bij RKC Waalwijk en speelt vervolgens nog in deze maand tegen PSV (thuis), SC Cambuur (uit in de KNVB-beker), Go Ahead Eagles (uit) en Willem II (uit).



NEC is bezig aan een prima seizoen. De Nijmeegse club, die vorig seizoen promoveerde, staat na veertien speelrondes op de keurige tiende plaats in de eredivisie met negen punten voorsprong op nummer zestien Sparta Rotterdam.