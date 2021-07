NEC-aanvoerder Rens van Eijden loopt zware blessure op en mist competitiestart

NEC’s ‘td’ noemt Schöne het creatieve brein en gaat niet in op geruchten over Huntelaar

10 juni NIJMEGEN - Met Lasse Schöne (35) heeft NEC zijn eerste slag geslagen op de transfermarkt. Technisch directeur Ted van Leeuwen is er maar wat blij mee. ,,Het sentiment van zijn terugkeer is mooi, maar het gaat er vooral om dat we nu een goede speler erbij hebben”, reageert de ‘td’.