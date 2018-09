NEC-aanvoerder Rens van Eijden mist duel met Helmond Sport

Okita loopt hersen­schud­ding op in duel Jong PSV en moet rust houden

15 september NIJMEGEN - NEC-speler Jonathan Okita heeft een hersenschudding opgelopen in het duel tegen Jong PSV vrijdagavond. Hij kwam in die wedstrijd in botsing kwam met PSV-doelman Yanick van Osch en werd op een brancard van het veld gedragen.