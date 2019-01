NEC-aanvoerder Van Eijden: ‘We functioneren niet als team’

NEC trekt alleen een ‘buiten­kans­je’ aan als vervanger voor topscorer Braken

3 januari ESTEPONA - Het is nog de vraag of NEC een vervanger haalt voor Sven Braken, mocht hij in deze winterse transferperiode vertrekken. Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik op trainingskamp in het Spaanse Estepona.