NEC-aanwinst Langil: 'Poolse supporters waren racistisch'

Langil is in Nederland een relatief onbekende speler. Maar Ajax-fans met een goed geheugen kunnen zich de 29-jarige wellicht nog herinneren. In 2010 maakte hij het winnende doelpunt voor AJ Auxerre tegen de Amsterdamse club. De rechtsbenige speler scoorde de 2-1 in de poulefase van de Champions League.



Langil is geboren op Martinique en verhuisde op 15-jarige leeftijd met zijn familie naar Frankrijk. Bij Nîmes Olympique maakte hij drie jaar later zijn debuut in het profvoetbal. Ondanks zijn doelpunt tegen Ajax in de Champions League brak hij niet door. Verschillende huurperiodes bij andere Franse clubs volgden (SM Caen, FC Valenciennes, CS Sedan, Guingamp).



Moeskroen

Daarna stapte hij over naar Belgische Moeskroen. Vanwaar hij na een seizoen vertrok naar Waasland-Beveren. Daar pikte Legia hem aan het begin van vorig seizoen op. Na een half jaar in Polen wordt Langil weer verhuurd aan Waasland-Beveren. In de zomer is zijn contract bij Legia ontbonden.



Langil wil promoveren met NEC en speelt het liefst op de linkerflank. ,,Dan kan ik naar binnen komen om te schieten. Ik wil veel assists geven en doelpunten maken. Hoeveel? 10, 15; ik weet het niet.’’