NEC-aanwinst Rens van Eijden: ‘Ik zie mezelf zeker niet als verlosser’

Het enthousiasme over zijn wederkomst. Het lijkt alsof NEC de opvolger van Emiel ‘de verlosser’ van Eijkeren heeft binnengehaald. De aanvaller kreeg zijn bijnaam in 1997, toen hij een penalty benutte tegen VVV: 3-2. Het kantelpunt in de nacompetitie, waarmee hij NEC behoedde voor degradatie. Bejubeld met het spandoek ‘Emiel onze verlosser’, was de eerste Nijmeegse voetbalheilige benoemd.



Van Eijden kent zijn voorganger bij naam, maar kent zijn bijnaam niet. ,,Ik snap dat de druk hoog is bij NEC. Maar uiteindelijk ben ik in alle redelijkheid een vrij beperkte speler. Ik ben geen Messi of Ronaldo. Maar ik probeer NEC wel naar een hoger niveau te tillen.’’