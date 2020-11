NEC-assistent Maletic na uitspraak ontslagkwestie PSV: ‘Ik wilde rechtvaardigheid’

Nadat de PSV-directie lucht kreeg van de benadering van middenvelder Mauro Júnior door Maletic kreeg de 33-jarige trainer zijn ontslag: er was sprake van een vertrouwensbreuk. De directie had ‘niet verwacht dat een eigen jeugdcoach een speler van de A-selectie hiervoor zou benaderen.’



Maletic spande daarop een procedure aan bij het College van Arbiters van de KNVB. ,,Het is nooit leuk een geschil te hebben met een club, maar ik was het niet eens met de beslissing van PSV”, zegt Maletic die eerder ook bij DOVO en De Graafschap jeugdtrainer was. ,,Ik vond dat er rechtvaardigheid moest komen.”