NEC begint eredivisie met late nederlaag: FC Twente slaat in blessuretijd toe

NIJMEGEN - NEC is de eredivisie begonnen met een late nederlaag. De Nijmeegse club leek FC Twente in De Goffert op een 0-0-gelijkspel te houden, maar in de blessuretijd sloegen de Tukkers alsnog toe: 0-1.

Bij NEC was er de afgelopen dagen veel te doen om de doelman. NEC is dicht bij de komst van Jasper Cillessen, maar de afronding van de transfer laat op zich wachten omdat hij in conflict is met Valencia. Hij was daarom tegen FC Twente nog niet speelgerechtigd, waardoor Mattijs Branderhorst moest spelen.

De eerste keeper van vorig seizoen kreeg vlak voor de aftrap een massaal applaus van de NEC-fans en bedankte hen door zijn vuisten in de lucht te steken. Verder gaf trainer Rogier Meijer basisplaatsen aan Dirk Proper en Mikkel Duelund, waardoor Andri Baldursson genoegen moest nemen met een plek op de bank.

NEC had in de eerste helft opvallend weinig problemen met FC Twente, dat vorig seizoen met een vierde plaats een van de revelaties was in de eredivisie. De thuisclub stichtte het meeste gevaar en had halverwege op voorsprong moeten staan. Pedro Marques miste vlak voor rust de grote kans. De spits kopte op aangeven van uitblinker Oussama Tannane naast.

In de openingsfase schoot Tannane vanaf eigen helft maar net naast en verprutste Marques een veelbelovende aanval. FC Twente, dat vermoedelijk nog de naweeen voelde van donderdag toen het in Servië met 1-3 won van Cukaricki in de Conference League, stelde er weinig tegenover. Een vrije trap van Michal Sadilek van zo’n twintig meter ging hoog over.

Ook in de tweede helft hield NEC aanvankelijk eenvoudig stand tegen FC Twente. De ploeg kreeg vlak voor tijd een grote kans op de 1-0, maar Elayis Tavsan stuitte op het been van doelman Lars Unnerstall.

Aan de andere kant had Branderhorst de hele wedstrijd niets te doen, maar werd hij in de blessuretijd toch nog gepasseerd. Invaller Sem Steijn schoot van dichtbij raak na een wippertje van Joshua Brenet, die even daarvoor over schoot na een enorme scrimmage voor het doel. Zo moest NEC in extremis een flinke teleurstelling verwerken.

NEC-FC Twente 0-1

90+1. Steijn 0-1 Toeschouwers: 12.256

Scheidsrechter Makkelie

Geel: Duelund (NEC), Sadilek (Twente) NEC: Branderhorst; Van Rooij, Marquez, Kramer, El Karouani; Proper (88. Cissoko), Schöne, Tannane; Tavsan (88. Baldursson), Marques (76. Bronkhorst), Duelund (70. Verdonk).

© ANP

