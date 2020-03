NEC begint tegen Jong FC Utrecht aan lastige serie

,,Maar we hebben een wedstrijd minder gespeeld’’, doelt de trainer op het duel dat NEC vanavond speelt tegen Jong FC Utrecht. Om enigszins in de buurt van concurrenten als Excelsior, NAC Breda en Go Ahead Eagles te blijven, is een overwinning op de beloften uit de Domstad bittere noodzaak. Helemaal als je bedenkt dat hierna het tweeluik met FC Volendam (vrijdag thuis) en De Graafschap (zondag 22 maart uit) op de rol staat. ,,Een lastige serie’’, vindt Gesthuizen. ,,Jong FC Utrecht onderschatten we niet. Dat is een prima team. Toen wij bovenaan stonden in de tweede periode hielden zij ons in De Goffert op 0-0 en vorige week wonnen ze nog van Volendam.’’