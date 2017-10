NEC benut kansen na rust niet: 2-0

De Nijmegenaren staan nog maar één punt achter nummer twee Fortuna Sittard, na de winst op die club in Limburg vorige week. De situatie voor RKC is precair, met slechts vijf punten na acht wedstrijden. Dat is slechts twee punten boven hekkensluiter Helmond Sport.



NEC kent wat personele problemen in aanloop naar de wedstrijd tegen de Brabanders. Zo ontbreken Wojciech Golla (geblesseerd) en Guus Joppen (geschorst). Zij worden vervangen door Robin Buwalda en Michael Heinloth. Bij NEC keert bovendien Ferdi Kadioglu terug in de basis, nadat hij vorige week nog ontbrak wegens interlandverplichtingen.