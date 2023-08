NEC bevestigt komst van Dost: spits tekent tot einde van dit seizoen

Dost sluit donderdag aan op de training van NEC. Het is nog niet bekend of hij zaterdag mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De oud-international van het Nederlands elftal heeft geen normale voorbereiding achter de rug, omdat hij sinds zijn vertrek bij FC Utrecht de afgelopen maanden clubloos was.

Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC is verheugd met het aantrekken van Dost: ,,We zijn blij dat we onze selectie met een speler als Bas Dost kunnen versterken. Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en doelpunteninstinct is hij van toegevoegde waarde voor ons team en onze club.”

Ook Dost is in zijn nopjes met zijn transfer naar NEC. ,,Ik heb de gesprekken met NEC altijd als positief ervaren en had vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me graag wilden hebben. Daarnaast spraken me de verhalen over de club en de stad Nijmegen ook erg aan. Ik ben fit en wil graag zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen.”

Ogawa

NEC kan het doelpunteninstinct van Dost goed gebruiken. De club verloor de eerste twee competitiewedstrijden, van Excelsior en Heracles Almelo, en beleeft zodoende een dramatische competitiestart. De onvrede bij de achterban is daarom al groot.

Dost moet samen met Koki Ogawa uitvechten wie de eerste spits wordt van NEC. De Japanner, die met optie tot koop wordt gehuurd van Yokohama FC, was tegen Excelsior en Heracles Almelo trefzeker. Pedro Marques mag nog voor het sluiten van de transfermarkt NEC verlaten.

Dost is de elfde nieuwe speler die deze zomer is aangetrokken door NEC. De club verzekerde zich eerder van de diensten van Sontje Hansen, Mees Hoedemakers, Lars Olden Larsen, Bram Nuytinck, Youri Baas, Ogawa, Rober Gonzalez, Mathias Ross, Brayann Pereira en Kodai Sano.