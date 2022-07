NEC bevestigt komst van Joris Kramer: verdediger tekent driejarig contract

Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC is verheugd met het vastleggen van Kramer. ,,Joris is een welkome versterking in onze achterhoede. Wij hebben hem het afgelopen seizoen goed gevolgd. Een echte verdediger in de stijl van NEC-verdedigers uit het verleden: no-nonsense. Voor de opbouw is het prettig dat hij linksbenig is, maar de nadruk ligt op verdedigen. En dat kan hij.”

Basisplaats in Deventer

Kramer kwam niet meer in de plannen van AZ voor. Hij had in Alkmaar een contract tot medio 2023. Kramer werd vorig seizoen door AZ verhuurd aan Go Ahead Eagles. Hij had in Deventer een basisplaats en was in dertig wedstrijden goed voor twee doelpunten.



Kramer doorliep de jeugdopleiding van AZ en staat sinds 2014 onder contract in Alkmaar. Hij slaagde er niet in om door te breken en kwam tot één wedstrijd in het eerste elftal. AZ verhuurde Kramer in het seizoen 2016-2017 aan FC Dordrecht.